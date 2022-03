Contagio, altri 263 casi nel modenese. Sempre molti comuni coinvolti

In provincia di Modena sono emersi oggi 263 nuovi positivi: i sintomatici sono 69; 7 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; 1 attraverso i test per categoria; per 176 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I contagi per comune di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 2, Campogalliano 5, Camposanto 1, Carpi 39, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 3, Cavezzo 1, Concordia 4, Finale Emilia 7, Fiorano M. 7, Formigine 19, Frassinoro 1, Guiglia 2, Maranello 5, Marano 3, Mirandola 7, Modena 60, Montefiorino 1, Montese 6, Nonantola 5, Novi 1, Pavullo 9, Pievepelago 2, Ravarino 1, San Felice S/P 2, San Prospero 2, Sassuolo 12, Savignano S/P 6, Serramazzoni 4, Soliera 7, Spilamberto 4, Vignola 3, Zocca 3, Fuori provincia 13.

Fra i nuovi casi 252 sono in isolamento domiciliare e 11 ricoverati (nessuno in terapia intensiva). Non sicontano decessi.

Per ragioni tecniche non è ancora stato possibile estrapolare il dato delle vaccinazioni di oggi.