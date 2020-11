Contagio stabile nel modenese, nove anziani deceduti

Si aggrava ulteriormente il computo dei decessi per covid in provincia di Modena, che da un mese a questa parte è tornato a crescere con cadenza quotidiana. Oggi si contano 9 vittime, per un totoale di 544 decessi.

Si tratta di un 89enne di Guiglia, di un 79enne di Sassuolo, di un 90enne di Formigine, di un 82enne, una 99enne e una 98enne di Carpi e di una 93enne, una 86enne e una centenaria di Modena.

IScendono invece i nuovi contagi giornalieri: oggi sono 309, di cui 141 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 3 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 132 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 5, Campogalliano 1, Camposanto 3, Carpi 9, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 3, Cavezzo 9, Concordia 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 10, Formigine 29, Guiglia 1, Maranello 8, Medolla 2, Mirandola 11, Modena 93, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 5, Pavullo 6, Prignano 1, Ravarino 7, San Cesario S/P 5, San Possidonio 1, San Prospero 4, Sassuolo 36, Savignano S/P 3, Serramazzoni 1, Soliera 2, Spilamberto 4, Vignola 9, Zocca 3. Fuori provincia 11.

I sintomatici sono 141, gli asintomatici 168. Fra chi presenta sintomi sono stati 20 quelli ricoverati nelle ultime ore, di cui uno in Terapia Intensiva.

Molto elevato oggi il numero delle guarigioni, pari a 132. Circa 4.750 i casi attivi.