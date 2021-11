Contagio, altri 85 casi nel modenese. Ricoveri stabili

In provincia di Modena si mantiene più alto rispetto alle ultime settimane il numero di nuovi contagi giornalieri: oggi sono 85 i nuovi positivi, 38 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra gli altri 37 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 coi test per le categorie più a rischio, per 8 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 25, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 2, Fanano 1, Formigine 2, Lama Mocogno 1, Maranello 3, Marano 1, Medolla 1, Modena 25, Montese 1, San Felice S/P 1, San Prospero 2, Sassuolo 1, Savignano S/P 4, Soliera 4, Vignola 4. Fuori provincia 1.

Oggi è stata ricoverata solo una persona, con il numero totale dei pazienti ospedalizzati che ormai da diverse settimane è stabile sulla trentina.

Si aggiungono 44 nuovi guariti e i casi attivi tornano a superare quota 700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.103.045 dosi di vaccino, di cui 550.642 prime dosi, 521.901 seconde dosi e 30.502 dosi aggiuntive (addizionali e booster).