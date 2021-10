Contagio, 28 nuovi positivi e 2 decessi. Mezzo milione i vaccinati

In provincia di Modena, su 28 nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore, 17 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio, 2 a test pre ricovero.

Questa la distribuzione territoriale dei casi odierni: Bastiglia 1, Bomporto 2, Carpi 1, Castelvetro 1, Mirandola 1, Modena 11, Nonantola 1, Pavullo 1, Polinago 1, Prignano 1, San Prospero 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 2, Serramazzoni 2, Vignola 1

Si registrano purtroppo 2 decessi inserito nel bollettino regionale: un 41enne di Castelfranco Emilia e una 87enne di Vignola. Le vittime salgono a 1.822 da inizio pandemia.

Si aggiungono 67 nuovi guariti, con i casi attivi prossimi a quota 800.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.038.055 dosi di vaccino, di cui 537.438 prime dosi, 500.162 seconde dosi e 455 dosi addizionali. Significativo il traguardo del mezzo miline di seconde dosi: è vaccinato l’80% della popolazione dai 12 anni in su.

“Vorrei cogliere questa occasione, ancora una volta, per rendere onore al merito a tutti i nostri professionisti – dichiara Silvana Borsari, coordinatrice provinciale della Campagna di vaccinazione anti covid-19 – perché senza ciascuno di loro, farmacisti, infermieri, medici, figure tecniche e amministrative, responsabili dei punti vaccinali e direttori di distretto, ma anche senza servizi di sicurezza, addetti alle pulizie e tanti altri, non sarebbe stato possibile portare avanti questa imponente operazione di sanità pubblica collettiva. Non voglio dimenticare i volontari: la Protezione civile, Croce Rossa e Croce Blu, ANPAS e tutte le altre associazioni dei nostri territori, nominarle tutte sarebbe impossibile. Infine i singoli volontari e tra essi anche gli ex dipendenti delle aziende sanitarie in pensione, che con la loro passione e le loro competenze ci stanno aiutando molto. Continuiamo così, consapevoli che chiediamo a tutti un ulteriore sforzo – conclude –, saremo sempre grati ai nostri professionisti per l’impegno che incessantemente pongono nell’assicurare che tutto si svolga al meglio”.