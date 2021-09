Covid, 143 casi nel modenese. Sono 66 i sintomatici

In provincia di Modena salgono di altri 143 i casi di covid rispetto alla giornata di ieri, collocando la provincia al primo posto in regione. Fra i nuovi contagiati 66 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 20 tramite test per le categorie più a rischio; per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 2, Bomporto 2, Campogalliano 1, Carpi 22, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 2, Cavezzo 1, Fanano 1, Fiorano M. 3, Formigine 1, Maranello 2, Mirandola 6, Modena 55, Montese 1, Nonantola 1, Novi 5, Pavullo 5, Pievepelago 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 5, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Sestola 1, Soliera 1, Spilamberto 6.

I ricoveri ospedalieri sono stati 2 nelle ultime 24 ore, per una settantina totale di pazienti ricoverati. Non si registrano decessi.

Si aggiungono 62 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 66742, ma i casi attivi sono in crescita, circa a quota 1.600.

A ieri sono state somministrate complessivamente 946.561 dosi di vaccino, di cui 510.131 prime dosi e 436.430 seconde dosi.