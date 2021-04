Covid, oggi solo 60 casi nel modenese. Ricoverati sotto quota 500

Appena 60 i nuovi contagi registrati oggi a Modena e provincia, frutto però di soli 515 tamponi eseguiti. Tra i nuovi infetti 27 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 17 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono risultati positivi a test pre-ricovero; per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Pochi anche i comuni coinvolti: Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 4, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 5, Fiorano M. 6, Formigine 1, Guiglia 1, Maranello 4, Mirandola 1, Modena 20, Pavullo 1, Prignano 1, San Cesario S/P 1, Sassuolo 4, Spilamberto 1, Vignola 3. Fuori provincia 3.

Non calanoinvece i decessi giornalieri, che anzi oggi sono ben 10. Si tratta di una 89enne di Mirandola, una 81enne di Sassuolo, una 77enne di Soliera, un 70enne di Fiorano, un 91enne di Maranello, un 89enne di Carpi, un 74enne di Formigine, un 86enne di Castelfranco Emilia, una 91enne e una 93enne di Modena. Sono in tutto 1.631 le vittime accertate.

Dieci persone ricoverate nell'ultima giornata, ma i dimessi sono stati molti di più. Il totale dei posti letto occupati nel modenese scende a 492, 88 dei quali in condizioni più gravi.

Balzo in avanti dei guariti, che oggi sono 418. Nel complesso 51.607 persone hanno superato la malattia, mentre i contagiati finora sono stati 59.128. I casi attivi scendono a 5.908.

Aggiornamento Vaccinazioni

A ieri sono state somministrate complessivamente 164.232 dosi di vaccino, di cui 110.690 prime dosi e 53.542 seconde dosi.