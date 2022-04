Contagi di nuovo sopora quota 800 nel modenese, riprendono anche i ricoveri

In provincia di Modena risale il contagio giornaliero, che oggi tocc quota 832 nuovi positivi. isale anche la percentuale di sintomatici: 237 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individato tramite test per le categorie più a rischio; 1 tramite test pre-ricovero; per 593 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi per comune: Bastiglia 5, Bomporto 9, Campogalliano 9, Camposanto 6, Carpi 97, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 20, Castelvetro 18, Cavezzo 10, Concordia 9, Fanano 2, Finale Emilia 17, Fiorano M. 24, Fiumalbo 2, Formigine 45, Frassinoro 2, Lama Mocogno 4, Maranello 19, Marano 9, Medolla 3, Mirandola 34, Modena 248, Montefiorino 8, Nonantola 14, Novi 7, Palagano 1, Pavullo 16, Pievepelago 1, Polinago 2, Prignano 8, Ravarino 6, Riolunato 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 10, San Possidonio 4, San Prospero 11, Sassuolo 43, Serramazzoni 5, Sestola 1, Soliera 21, Spilamberto 9, Vignola 19, Zocca 4. Fuori provincia 23.

Tre i decessi inseriti nel bollettino regionale: una 88enne di Camposanto, una 88enne di Vignola e una 92enne di Modena.

Aumentano ancora i ricoveri ospedalieri, che sono stati 18 nelle ultime ore, di cui uno in Terapia Intensiva. Il totale dei ricoverati viaggia intorno a quota 130 in provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.646.041 dosi di vaccino, di cui 597.796 prime dosi, 567.458 seconde dosi, 478.700 dosi aggiuntive (addizionali e booster) e 2087 quarte dosi.