A Modena altri 414 contagi. Ricoveri in calo, casi attivi stabili

Resta sempre molto più elevato che nelle altre province il conto dei nuovi contagi da Covid-19 a Modena. Si conferma in ogni caso il trend calante, ma più a rilento che in altre realtà territoriali. Oggi sono 414, di cui 278 sintomatici e 136 senza sintomi. Fra questi ultimi 52 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero, per 72 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza dei contagiati delle ultime 24 ore: Bastiglia 4, Bomporto 7, Campogalliano 2, Camposanto 2, Carpi 38, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 5, Cavezzo 3, Concordia 7, Finale Emilia 16, Fiorano M. 13, Formigine 20, Guiglia 1, Maranello 6, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 12, Modena 112, Montecreto 1, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 13, Novi 1, Palagano 2, Pavullo 13, Prignano 3, Ravarino 1, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 9, San Possidonio 3, San Prospero 1, Sassuolo 37, Savignano S/P 4, Serramazzoni 4, Sestola 2, Soliera 7, Spilamberto 7, Vignola 10, Zocca 3. Fuori provincia 1.

Il dato che ormai è calato stabilmente è quello dei ricoveri, che nelle ultime ore sono stati 13, 4 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva. Dopo una settimana di calo, negli ultimi giorni i posti letto occupati negli ospedali della provincia sono rimasti di fatto stabili: ad oggi sono 484, 89 dei quali di Terapia Intensiva o subintensiva.

Stabili anche i casi attivi, in virtù dei 444 nuovi guariti. Le persone ancora alle prese con il virus sono circa 7.700.

I decessi aumentano ulteriormente, con 8 persone venite a mancare nelle ultime ore. Si tratta di un 83enne di Modena, un 96enne di Soliera, un 90enne di Riolunato, un 83enne di Finale Emilia, un 91enne di Castelvetro, un 72enne di Guiglia, una 87enne di Montese e una 91enne di Mirandola. I decessi totali sono 844 da marzo ad oggi.