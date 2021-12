Contagio, 191 altri casi in provincia. Ricoveri verso quota cento

In provincia di Modena si contano oggi 191 nuovi positivi al covid. I sintomatici (65) restano in percentuale decisamente inferiore a chi invece non èresenta sintomi: 77 casi sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 coi test per le categorie più a rischio; 1 con screening sierologico; per 47 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 2, Campogalliano 2, Camposanto 2, Carpi 7, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 7, Cavezzo 6, Concordia 16, Fanano 4, Finale Emilia 8, Fiorano M. 2, Formigine 9, Guiglia 5, Maranello 11, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 19, Modena 24, Montese 3, Novi 2, Palagano 1, Pavullo 3, Prignano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 3, Sassuolo 8, Serramazzoni 4, Sestola 1, Spilamberto 6, Vignola 10, Zocca 2, Fuori provincia 2

Aumetano ancora i ricoveri, con 7 nuovi ingressi in ospedale di cui due direttamente in Terapia Intensiva. A ieri i pazienti ricoverati erano 92.

Si aggiungono poi 58 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 72.420, mentrei casi attivi sono oltre 2.700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.193.621 dosi, di cui 558.286 prime dosi e 526.898 seconde dosi e 108.437 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 18.993 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 1.418 sono risultati positivi. Si tratta di 1.263 studenti e 155 operatori scolastici.

Dal 30 novembre al 6 dicembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 75. 45 le classi sottoposte a quarantena, di cui 1 nei servizi educativi 0-3, 10 nella scuola dell’infanzia, 22 nella scuola primaria, 9 nella scuola secondaria di primo grado, 3 nella scuola secondaria di secondo grado.