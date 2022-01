Covid, 2.436 casi nel modenese. Deceduta una 58enne

In provincia di Modena si contano oggi 2.436 nuovi positivi al covid. La grandissima maggioranza dei nuovi infetti nno presenta sintomi, sono infatti "solo" 192 i sintomatici, mentre per 2244 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Coinvolti oggi tutti i comuni: Bastiglia 7, Bomporto 36, Campogalliano 28, Camposanto 18, Carpi 186, Castelfranco E. 86, Castelnuovo R. 51, Castelvetro 32, Cavezzo 38, Concordia 35, Fanano 12, Finale Emilia 61, Fiorano M. 50, Fiumalbo 2, Formigine 129, Frassinoro 3, Guiglia 10, Lama Mocogno 9, Maranello 51, Marano 19, Medolla 37, Mirandola 97, Modena 581, Montecreto 1, Montefiorino 18, Montese 5, Nonantola 66, Novi 15, Palagano 1, Pavullo 46, Pievepelago 7, Prignano 15, Polinago 5, Ravarino 15, Riolunato 4, San Cesario S/P 26, San Felice S/P 34, San Possidonio 17, San Prospero 29, Sassuolo 144, Savignano S/P 33, Serramazzoni 28, Sestola 3, Soliera 47, Spilamberto 69, Vignola 75, Zocca 14. Fuori provincia 141.

E’ stato registrato un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una donna di di 58 anni residente a Montese.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 21, ma uno solo di questi in condizioni gravi. Il totale dei ricoverati si mantiene sotto quota 200. Di questi 172 sono presso l'Azienda Ospdaliero-Universitaria, di cui: 153 ricoverati in degenza ordinaria (95 al Policlinico, 58 a Baggiovara), 7 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 12 in terapia intensiva (9 al Policlinico e 3 all’Ospedale Civile di Baggiovara).

Un anno fa, 7 gennaio 2021, i ricoverati erano: 258 totali di 192 in ordinaria e 68 tra intensiva e semi intensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.374.905 dosi di vaccino, di cui 576.654 prime dosi, 537.661 seconde dosi e 260.590 dosi aggiuntive (addizionali e booster).