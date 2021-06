Contagio, 30 casi e un decesso in provincia di Modena

In provincia di Modena salgono a 30 i nuovi positivi registrati oggi. Fra questi 16 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 12 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Carpi 2, Castelfranco E. 2, Cavezzo 1, Concordia 3, Fiorano M. 1, Formigine 4, Maranello 2, Marano 1, Modena 7, Nonantola 3, Pavullo 1, Vignola 1. Fuori provincia 1.

i registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale: si tratta di un 60enne di Prignano sulla Secchia, deceduto a Reggio Emilia dove si trovava ricoverato. I decessi sono in tutto 1.796.

Si aggiungono 51 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 57.947. I casi attivi scendono a circa 600.

A ieri sono state somministrate complessivamente 424.479 dosi di vaccino, di cui 278.368 prime dosi e 146.111 seconde dosi.