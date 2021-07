Contagio, oggi sono 7 i casi in provincia di Modena

In provincia di Modena oggi sono 7 i nuovi positivi, 5 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza disintomi. Due sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

Castelnuovo (1), Modena (5) e Ravarino (1) i comuni interessati dai nuovi contagi-

Si aggiungono 11 nuovi guariti, con i casi atticvi che restano stabili intorno a quota 300. Nessun decesso e nessun ricovero ospedaliero.

A ieri sono state somministrate complessivamente 611.304 dosi di vaccino, di cui 375.172 prime dosi e 236.132 seconde dosi.