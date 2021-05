Covid, 174 nuovi casi nel modenese. Restano 3.500 casi attivi

In provincia di Modena sono 174 i nuovi positivi al coronavirus emersi nel bollettino odierno. Fra di loro 120 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 47 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei casi odierni fra i comuni: Bastiglia 3, Bomporto 5, Campogalliano 1, Carpi 19, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Concordia 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 2, Formigine 5, Maranello 7, Marano 1, Mirandola 2, Modena 53, Montese 1, Nonantola 5, Novi 6, Pavullo 15, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 8, Savignano S/P 2, Serramazzoni 2, Soliera 2, Spilamberto 3, Vignola 9. Fuori provincia 2.

Si registra 1 decesso inserito nel bollettino regionale:, quello di un modenese di 76 anni. Il totale dei decessi è di 1.744.

Sono stati invece 6 i pazienti ricoverati nelle ultime ore, nessuno in condizioni critiche. Stabile il calo dei posti letto occupati negli ospedali della provincia.

Si aggiungono 182 nuovi guariti, per un totale di 58.544 persone che hanno superato la malattia su 63.800 contagiati. I casi attivi sono stabili a circa 3.500.

A ieri sono state somministrate complessivamente 283.793 dosi di vaccino, di cui 183.516 prime dosi e 100.277 seconde dosi.