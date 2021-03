Contagi nel modenese: 460 nuovi casi, più della metà presenta sintomi

I dati odierni in provincia di Modena registrano che su 460 nuovi positivi, 238 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 89 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 63 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 66 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 238, gli asintomatici 222.

Di questi 460 nuovi casi 442 sono in isolamento domiciliare, 3 in terapia intensiva e 15 in altri reparti.

Questa la diffusione dei casi per comuni: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 8, Camposanto 2, Carpi 22, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 2, Cavezzo 2, Concordia 3, Finale Emilia 12, Fiorano M. 24, Formigine 33, Lama Mocogno 5, Maranello 42, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 11, Modena 102, Montefiorino 2, Nonantola 12, Novi 5, Palagano 1, Pavullo 7, Prignano 2, Ravarino 2, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 4, Sassuolo 46, Savignano S/P 4, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 6, Spilamberto 6, Vignola 10, Zocca 2. Fuori provincia 20

Si registrano purtroppo 5 decessi inseriti nel bollettino regionale: tre uomini modenesi di 74, 87 e 81 anni, un uomo 91enne di Medolla e un 96enne di Maranello

Si aggiungono 172 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 39768.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 77734 dosi di vaccino, di cui 54619 prime dosi e 23115 seconde dosi.