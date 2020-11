Contagi, oggi 354 nuovi positivi nel modenese. Oltre 5.000 i casi attivi

In provincia di Modena sono stati superati oggi i 5.000 casi attivi (5.011 per la precisione). Un dato frutto di un costante aumento: basti pensare che il 30 ottobre erano esattamente la metà. Oggi si contano 354 nuovi positivi - a fronte di ben 3.148 tamponi eseguiti - di cui 123 che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi: 15 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sierologici, 5 tramite gli screening sulle categorie più a rischio, 2 grazie ai test pre- ricovero, per 208 casi è in corso la ricerca epidemiologica. Oggi gli asintomatici sono in larga maggioranza (231).

Sono 23 le persone ricoverate nelle ultime ore, di cui 3 in Terapia Intensiva. Anche i ricoveri sono cresciuti molto rapidamente da inizio novembre ed oggi hanno raggiunto quota 407, di cui 53 in Terapia Intensiva.

Come sempre il contagio è molto diffuso in pressochè tutti i comuni del territorio: Bastiglia 3, Bomporto 11, Campogalliano 5, Camposanto 1 Carpi 28, Castelfranco E. 23, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 2, Concordia 1, Finale Emilia 5, Fiorano M. 9, Formigine 18, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 6, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 10, Modena 94, Montefiorino 2, Montese 1, Nonantola 3, Novi 3, Pavullo 11, Prignano 1, Ravarino 4, San Felice S/P 1, San Possidonio 3, San Prospero 4, Sassuolo 41, Savignano S/P 3, Serramazzoni 4, Sestola 1, Soliera 6, Spilamberto 4, Vignola 7, Zocca 3. Fuori provincia 15.

Anche oggi si registrano diversi decessi: una 82enne di Frassinoro, una 88enne di Modena, una 95enne di Castelfranco Emilia, una 91enne e una 74enne di Carpi e una 86enne di Sassuolo. I decessi salgono così a 550.

Si aggiungono anche 90 nuovi guariti, per un totale di 5.266.