Contagio, situazione stabile nel modenese: oggi 77 casi

In provincia di Modena sono emersi oggi 77 nuovi positivi al covid. Fra i nuovi contagiati 46 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 tramite screening sierologico, 1 tramite test pre-ricovero, per 4 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi per comune di residenza: Carpi 6, Castelfranco E. 11, Castelvetro 1, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale Emilia 3, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 5, Modena 20, Novi 2, San Cesario S/P 11, San Felice S/P 4, San Prospero 4, Sassuolo 2, Savignano S/P 1, Sestola 1

Oggi non si registrano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati due.

Si aggiungono 42 nuovi guariti e i casi attivi continuano a crescere lentamente dopo alcuni mesi di calo costante e significativo. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.586.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.106.113 dosi di vaccino, di cui 550.896 prime dosi, 522.602 seconde dosi e 32.615 terze dosi.