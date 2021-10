Contagio, nel modenese 78 nuovi casi. Restano 800 casi attivi

Risalgono i nuovi casi di covid in provincia di Modena: oggi si contano 78 nuovi positivi, 52 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono stati individuati con il test per categoria.

I casi odierni per comune di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 5, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Finale Emilia 1, Fiorano M. 4, Formigine 2, Lama Mocogno 1, Maranello 1, Mirandola 1, Modena 21, Nonantola 5, Novi 1, Pavullo 2, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 5, Savignano S/P 1, Soliera 1, Vignola 2.

Solo un ricovero ospedaliero nelle ultime ore, con il ttale dei ricoverati in costante calo: si contano oggi 35 persone ospedalizzate.

Due invece i decessi, una 96enne di Mirandola e una 92enne di Castelfranco Emilia. Le vittime salgono a 1.824.

Si aggiungono 59 nuovi guariti: i casi attivi restano sostanzialmente stabili, ma in trend calante: sono circa 800 in tutta la provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.039.168 dosi di vaccino, di cui 537.982 prime dosi, 500.682 seconde dosi e 504 terze dosi.