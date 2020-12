Covid, altri 13 decessi nel modenese. Ma scendono i nuovi contagi

In provincia di Modena sono 351 i nuovi positivi, di cui 212 sintomatici. Fra gli asintomatici 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 14 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 8 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 62 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 5, Carpi 26, Castelfranco E. 28, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 18, Concordia 3, Finale Emilia 8, Fiorano M. 9, Formigine 9, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 5, Marano 2, Medolla 1, Mirandola 11, Modena 107, Montese 1, Nonantola 11, Novi 5, Palagano 1, Pavullo 6, Prignano 1, Ravarino 4, San Cesario, S/P 2, San Felice S/P, 3, San Possidoni 2, Sassuolo 12, Savignano S/P 5, Serramazzoni 9, Sestola 2, Soliera 16, Spilamberto 7, Vignola 7, Zocca 1. Fuori provincia 3.

Sono stati 16 i ricoveri nelle ultime ore, uno solo dei quali in Terapia Intensiva. In numero totale dei ricoverati cala ancora.

Calano anche i casi attivi, che scendono sotto quota 7.700 in virtù delle 436 nuove guarigioni.

Salgono invece a 857 i decessi registrati in questo drammatico 2020. Se ne agiungono oggi ben 13 nella nostra provincia: un 87enne di Sestola, una 92enne di Soliera, un 74enne di Modena, un 88enne di Sassuolo, una 76enne di Campogalliano, un 86enne di Modena, un 80enne di Vignola, una 79enne di Sassuolo, un 82enne di Montese, un 96enne di Modena, un 78enne di Sassuolo, un 77enne di Mirandola e una 86enne di Soliera.