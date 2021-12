Covid. Oggi a Modena calano i casi giornalieri, ma non i ricoveri

In provincia di Modena si contano 65 nuovi positivi al coronavirus. Fra questi 17 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 10 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 attraverso test per le categorie più a rischio; per 35 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascuna provincia: Bomporto 1, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 2, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Finale Emilia 1, Fiorano M. 3, Fiumalbo 1, Formigine 6, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 4, Marano 1, Modena 7, Nonantola 3, Novi 1, Pievepelago 1, San Cesario S/P 1, San Possidonio 1, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 1, Vignola 11, Zocca 1, Fuori provincia 2.

Purtroppo nel bollettino regionale sono registrati due decessi, quelli di un 71enne di Carpi e quello di una 92enne di Formigine.

Continua il trend in uamento dei ricoveri, con 7 nuove ospedlaizzazioni enlle ultime 24 ore.

Si aggiungono 171 nuovi guariti e i casi attivi scendono a quota 2.500 circa. Ad oggi i guariti complessivi sono 72.591.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.198.080 dosi di vaccino, di cui 558.826 prime dosi, 526.491 seconde dosi e 112.763 dosi aggiuntive (addizionali e booster).