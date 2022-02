Contagi in provincia: oggi 735 nuovi casi. In quarantena 205 classi

In provincia di Modena, su 735 nuovi positivi, 54 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; per 681 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica. Dei nuovi casi 727 sono in isolamento domiciliare mentre 8 sono ricoverati. Il totale dei ricoverati è di circa 400.

Ecco come sono distribuiti sul territorio: Bastiglia 6, Bomporto 17, Campogalliano 9, Camposanto 1, Carpi 85, Castelfranco E. 22, Castelnuovo R. 9 ,Castelvetro 9 ,Cavezzo 7 ,Concordia 10, Fanano 3, Finale Emilia 6, Fiorano M. 14 ,Fiumalbo 0, Formigine 37 ,Frassinoro 1 ,Guiglia 0, Lama Mocogno 3, Maranello 19, Marano 6 ,Medolla 10 ,Mirandola 19, Modena 210, Montecreto 1, Montefiorino 4, Montese 4, Nonantola 8 ,Novi 11 ,Palagano 1, Pavullo 9, Pievepelago 1 ,Polinago 0 ,Prignano 5, Ravarino 6, Riolunato 0, San Cesario S/P 9 ,San Felice S/P 8 ,San Possidonio 3, San Prospero 3, Sassuolo 61 ,Savignano S/P 6, Serramazzoni 10, Sestola 0 ,Soliera 18 ,Spilamberto 12, Vignola 14, Zocca 1 ,Fuori provincia 37.

Si registrano purtroppo 10 decessi in provincia di Modena inseriti nel bollettino regionale. Si tratta di 4 modenesi, una donna di 95 anni e 3 uomini di 90, 83 e 57 anni. Di una paziente di 92 anni di Castelnuovo, un 88enne di Concordia, un 84enne di Mirandola, un paziente di 80 anni di Ravarino, una paziente di 79 anni di Finale e un 74enne di Castelnuovo

Il contagio scolastico

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 28.887 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 4.070 sono risultati positivi. Si tratta di 3.736 studenti e 334 operatori scolastici.

Dal 31 gennaio al 7 febbraio, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 364. 205 le classi in quarantena, di cui 15 nei servizi educativi 0-3, 73 nella scuola dell’infanzia, 111 nella scuola primaria, 3 nella scuola secondaria di primo grado, 3 nella scuola secondaria di secondo grado.

Le persone attualmente in quarantena sono 3.384, tutti studenti (pari al 2,9 % della popolazione in età scolare). I dati si riferiscono a misurazioni svolte con norme precedenti risspetto a quelle emanate nelle ultime ore.