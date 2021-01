Contagio, altri 375 casi nel modenese. Meno ricoveri nelle ultime ore

In provincia di Modena i numeri del bollettino Ausl restano in linea con quelli di ieri, in rialzo rispetto ai giorni precedenti anche e soprattutto in virtù del maggior numero di tamponi refertati. Ieri erano stati 2.545, in linea con le cifre precedenti alle festività natalizie, Oggi sono 375 i nuovi positivi, 294 dei quali sintomatici. Fra gli 81 asintomatici 49 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 9 attraverso screening sierologici, 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 21 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Sempre molto diffuso territorialmente il contagio: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 13, Camposanto 2, Carpi 51, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 4, Cavezzo 7, Concordia 6, Fanano 2, Finale Emilia 19, Fiorano M. 1, Fiumalbo 4, Formigine 3, Frassinoro 1, Guiglia 1, Maranello 1, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 16, Modena 111, Montecreto 2, Montefiorino 1, Nonantola 4, Novi 2, Pavullo 8, Pievepelago 1, Ravarino 3, San Felice S/P 8, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 5, Serramazzoni 5, Soliera 9, Spilamberto 7, Vignola 17, Zocca 5. Fuori provincia 4.

Dopo il numero alto di ieri tornano a calare i nuovi accessi in ospedale: nelle ultime ore sono stati 8 i pazienti ospedalizzati, uno solo dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

I guariti però non tengono più il passo dei nuovi infetti: oggi sono 273, per un totale di 25.896 persone che si sono lasciate alle spalle la malattia su un totale di 33.394 contagiati da febbraio ad oggi. I casi attivi sono circa 6.400.

I decessi raggiungono invece quota 999, in virtù di una media giornaliera che si mantiene drammaticamente costante. Oggi sono segnalati nel bollettino 8 decessi: una 93enne e una 94enne di Castelvetro, una 84enne di Novi, una 88enne e un 94enne di Mirandola, una 86enne di Spilamberto, un 83enne di Fiorano e un 90enne di Polinago.