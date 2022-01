Contagio, 2.522 nuovi casi a Modena. Altri 15 ricoveri

In provincia di Modena sono 2.522 i nuovi positivi al covid emersi nelel ultime 24 ore, in linea con il dato del giorno precedente. Appena 109 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; per 2413 è

ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi odierni per comune di residenza: Bastiglia 13, Bomporto 45, Campogalliano 44, Camposanto 16, Carpi 226, Castelfranco E. 106, Castelnuovo R. 40, Castelvetro 28, Cavezzo 36, Concordia 28, Fanano 6, Finale Emilia 64, Fiorano M. 67, Fiumalbo 5, Formigine 110, Frassinoro 2, Guiglia 3, Lama Mocogno 3, Maranello 64, Marano 13, Medolla 29, Mirandola 69, Modena 703, Montecreto 6, Montefiorino 5, Montese 4, Nonantola 76, Novi 29, Palagano 2, Pavullo 63, Pievepelago 5, Prignano 12, Polinago 6, Ravarino 24, Riolunato 2, San Cesario S/P 20, San Felice S/P 38, San Possidonio 15, San Prospero 26, Sassuolo 152, Savignano S/P 16, Serramazzoni 18, Sestola 5, Soliera 53, Spilamberto 37, Vignola 57, Zocca 5. Fuori provincia 126.

I ricoveri ospedalieri sono leggermente calait: sono stati 15 in un giorno, due dei quali in Terapia Intensiva. Nessun decesso.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.383.250 dosi di vaccino, di cui 578.082 prime dosi, 538.392 seconde dosi e 266.776 dosi aggiuntive (addizionali e booster).