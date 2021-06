Bollettino covid Modena, 17 casi di e un decesso

In provincia di Modena sono 17 i nuovi positivi emersi oggi. La maggioranza (12) ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 5 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

Ancora variegata la distribuzione territoriale: Carpi 1, Cavezzo 1, Concordia 2, Lama Mocogno 1, Medolla 1, Modena 3, Nonantola 2, Novi 1, Pavullo 1, Ravarino 1, Sassuolo 1, Soliera 1, Vignola 1.

Si registra purtroppo 1 decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un 87enne di Modena. Le vittime sono 1.797.

Non si sono verificati ricoveri ospedaliere: i posti letto occupati sono 59.

Si aggiungono 46 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 62.973

A ieri sono state somministrate complessivamente 437.119 dosi di vaccino, di cui 288.413 prime dosi e 148.706 seconde dosi.