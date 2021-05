Contagio, 113 casi in provincia. Tre decessi e tre ricoveri

Sono 113 i nuovi contagi emersi oggi in provincia di Modena. Fra questi 86 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero.Sono state 3 le persone ricoverati per covid nelle ultime ore.

I comuni interessati: Bastiglia 2, Bomporto 1, Carpi 12, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 3, Cavezzo 3, Fiorano M. 2, Formigine 5, Maranello 7, Mirandola 5, Modena 27, Montese 3, Nonantola 2, Novi 3, Pavullo 4, Sassuolo 11. Savignano S/P 1, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 2, Vignola 3. Fuori provincia 2.

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 90enne di Sestola, un 78enne di Nonantola e un 62enne di Soliera. Le persone covid-positive decedute da inizio pandemia sono 1.747.

Si aggiungono 188 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 58.732. I casi attivi scendono sotto i 3.500

A ieri sono state somministrate complessivamente 292.055 dosi di vaccino, di cui 189.124 prime dosi e 102.931 seconde dosi.