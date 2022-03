Contagio, oggi un solo ricovero. Restano in quarantena 11 classi

In provincia di Modena resta stabile il contagio, con altri 241 nuovi positivi registrati nelle ultime ore. I sintomatici sono 14; 3 sono stati individuati attraverso l'attività di contact tracing; per 224 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I comuni di residenza dei nuovi casi: Bomporto 4, Campogalliano 3, Camposanto 6, Carpi 21, Castelfranco E. 11, Castelnuovo R. 7, Cavezzo 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 5, Formigine 13, Guiglia 5, Maranello 6, Marano 2, Medolla1, Mirandola 9, Modena 74, Montese 4, Nonantola 6, Novi 2, Pavullo 9, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 12, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Soliera 2, Spilamberto 1, Vignola 5, Zocca 1, Fuori provincia 9.

NOn si registrano decessi, mentre si è avuto un solo ricover o odpesaliero.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.631.199 dosi, di cui 596.425 prime dosi e 565.006 seconde dosi e 469.370 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 29.545 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 4.691 sono risultati positivi. Si tratta di 4.332 studenti e 359 operatori scolastici.

Dal 28 febbraio al 7 marzo, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 57. Sono 11 le classi in quarantena, di cui 2 nella scuola dell’infanzia, 1 nella scuola primaria, 2 nella scuola secondaria di primo grado, 6 nella scuola secondaria di secondo grado.

Le persone attualmente in quarantena sono 62, tutte studenti (pari allo 0,05% della popolazione modenese in età scolare)

Coronavirus, i ricoveri in regione calano del -5,6%