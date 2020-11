Contagi, picco di 639 nuovi casi a Modena. I ricoveri oggi sono 42

La settimana si chiude con un insolito picco di contagi sul territorio modenese: oggi sono ben 639, un record. Un dato sicuramente anomalo, se si considera che ieri i positivi erano la metà, a fronte dello stesso numero di tamponi refertati (3.148). Da sottolineare, tuttavia, come soltanto 105 casi siano di persone sintomatiche. IL totale dei contagiati da febbraio ad oggi raggiunge così quota 11.472.

Oltre ai 105 che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 37 positivi sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero, per 488 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Ancora preoccupante, in quanto costante di giorno in giorno, l'incremento dei ricoveri: sono stati 42 nelle ultime 24 ore, di cui 3 in Terapia Intensiva. La rete ospedaliera modenese ospita quindi ad ogi 430 pazienti covid, di cui 59 in Terapia Intensiva.

Questi i comuni di residenza dei nuovi contagiati: Bastiglia 6, Bomporto 6, Campogalliano 3, Camposanto 1, Carpi 34, Castelfranco E. 25, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 9, Cavezzo 1, Concordia 5,Fanano 1, Finale Emilia 9, Fiorano M. 26, Formigine 36, Frassinoro 2, Guiglia 2, Lama Mocogno, Maranello 11, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 7, Modena 209, Montecreto 1, Montefiorino 4, Montese 5, Nonantola 15,Novi 5, Palagano 4, Pavullo 15, Pievepelago 1, Prignano 2, Ravarino 7, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 7, San Prospero 2, Sassuolo 65, Savignano S/P 4, Serramazzoni 2, Sestola 2, Soliera 8, Spilamberto 9, Vignola 33, Zocca 1. Fuori provincia 31.

I decessi riportati oggi sul report dell'Ausl sono due: un 87enne di Guiglia e una 58enne di Sassuolo. I deceduti sono 552.

Si aggiungono anche 45 nuovi guariti, per un totale di 5.311. I casi attivi sono 5.598.