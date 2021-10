Contagio, 32 nuovi casi in provincia. 68 anni l'età media dei ricoverati

In provincia di Modena sono emersi oggi 32 nuovi positivi al covid, in calo rispetto a ieri. Fra i nuovi casi 23 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio, per 1 caso è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I comuni coinvolti: Campogalliano 1, Carpi 1, Castelfranco E. 1, Concordia 2, Fiorano M. 3, Formigine 2, Modena 14, Nonantola 2, Pavullo 1, Polinago 1, Sassuolo 1, Savignano S/P 1, Vignola 1. Fuori provincia 1.

Si registra purtroppo 1 decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una centenaria residente nel capoluogo. Sono 1.825 i decessi totali.

Netto il calo dei ricoveri, con un solo nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. In particolare sono 22 (-48% rispetto a venerdì scorso) i pazienti con tampone positivo ricoverati oggi in Azienda Ospedaliero - Universitaria, tutti al Policlinico, 3 dei quali tra terapia intensiva e subintensiva. 18 pazienti (-38%) sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 4 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

La percentuale dei pazienti ricoverati non vaccinati, oggi è del 61% (11 su 18). Nessuno dei 3 pazienti ricoverati in terapia intensiva e sub-intensiva è vaccinato. Tra i vaccinati solo 2 hanno meno di 65 anni.

L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 68 anni, 58,66 quella dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e subintensiva. L’età media dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo è 75,14 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 59 anni.

Oggi si aggiungono 87 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.465. Poco più di 700 i casi attivi

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.041.347 dosi di vaccino, di cui 538.956 prime dosi, 501.835 seconde dosi e 556 dosi addizionali.