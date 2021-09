Covid, soli 25 contagi oggi nel modenese. Calano i casi attivi

In provincia di Modena sono appena 25 i nuovi positivi al covid emersi nelle ultime ore. Fra questi 18 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 sono risultati positivi a test per le categorie più a rischio, per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La suddivisione territoriale: Carpi 4, Castelfranco E. 1, Castelvetro 3, Mirandola 1, Modena 9, Montese 1, San Felice S/P 1, Sassuolo 2, Vignola 1. Fuori provincia 2.

Non si registrano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 3. Il totale dei pazienti ricoverati nella nostra provincia si attesta sulla sessantina.

Si aggiungono 180 nuovi guariti e i casi attivi scendono quindi verso quota 1.400. Ad oggi i guariti complessivi sono 66.972 a fronte di 70.249 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 952.159 dosi di vaccino, di cui 513.227 prime dosi e 438.932 seconde dosi.