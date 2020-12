Covid, pochi tamponi negli ultimi giorni: oggi solo 96 casi a Modena

In provincia di Modena oggi si assiste ad un dato anomalo: solo 96 nuovi positivi al Covid accertati, a fronte di una media di 400 delle ultime settimane. Un calo che, spiega l'Ausl, è dovuto prevalentemente al numero minore di tamponi effettuati tra il 5 e l’8 dicembre.

Dei casi odierni sono 58 i sintomatici, mentre 38 persone non hanno sintomi: 3 sono state individuate in quanto contatti di casi già noti, per 35 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Si riduce di conseguenza anche il numero dei comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 12, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 6, Castelvetro 6, Fiorano M. 4, Formigine 2, Maranello 1, Mirandola 5, Modena 30, Montefiorino 1, Nonantola 2 Novi 1, Pavullo 3, Prignano 1, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Prospero 3, Sassuolo 4, Serramazzoni 2, Soliera 5, Spilamberto 1. Fuori provincia 1.

Non dipende invece da attività di screening il calo altrettanto considerevole dei ricoveri: nella giornata festva di ieri solo per tre persone è stato necessario il trasporto in ospedale. Un numero decisamente basso che potrebbe essere occasionale, ma che si colloca in un trend decisamente in discesa. Calano anche i casi attivi, in virtà dei 269 guariti delle ultime ore.

Non calano invece i decessi: anche oggi se ne contano ben 10. Sono deceduti un 73enne e un 89enne di Soliera, un 64enne e un 69enne di Finale Emilia, un 87enne di Castelfranco Emilia, un 88enne e una 80enne di Modena, una 82enne di Lama Mocogno, una 84enne di Montese, e una 90enne di Guiglia. I decessi totali sono 867 in provincia.

Numeri dalle scuole

Nella settimana dal 30 novembre al 7 dicembre sono state poste in isolamento 39 classi/sezioni in provincia, mentre è terminato l'isolamento per 71 classi/sezioni. La media dei contagi scolastici è rimasta invariata rispetto alla settimana precedente.