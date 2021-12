Contagio, 328 nuovi casi e 9 ricoveri nelle ultime ventiquattro ore

In provincia di Modena sono emersi nelle ultime ore 328 nuovi positivi, un numero che non si vedeva da diversi mesi. Fra questi meno della metà (134) è rappresentato da persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; altri 134 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 33 con gli screening sierologici; 8 coi test per le categorie più a rischio; 3 tramite test pre-ricovero; per 16 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune, pochissimi quelli esenti: Bomporto 1, Campogalliano 4, Camposanto 4, Carpi 71, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 8, Castelvetro 4, Cavezzo 4, Concordia 4, Finale Emilia 8, Fiorano M. 10, Fiumalbo 6, Formigine 7, Guiglia 4, Maranello 14, Marano 6, Medolla 2, Mirandola 14, Modena 64, Montese 1, Nonantola 5, Novi 4, Palagano, Pavullo 2, Pievepelago 5, Prignano 4, Ravarino 1, Riolunato 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 7, San Possidonio 4, San Prospero 1, Sassuolo 7, Savignano S/P 4, Serramazzoni 5, Sestola 4, Soliera 4, Spilamberto 4, Vignola 14, Zocca 1, Fuori provincia 5.

Aumentano purtroppo i ricoveri, ben 9 nelle ultime 24 ore, di cui uno in Terapia Intensiva. I pazienti ricoverati stamattina erano 112. Nessun decesso

Si aggiungono 123 nuovi guariti e i casi attivi salgono a oltre 2.700.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.197.622 dosi di vaccino, di cui 558.834 prime dosi, 525.979 seconde dosi e 112.809 dosi aggiuntive (addizionali e booster).