Contagi, 151 casi a Modena. Quasi ventimila i vaccinati

In provincia di Modena sono emersi oggi 151 nuovi positivi, in calo rspetto ai giorni precedenti: 91 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 40 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 12 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. Il calo è dovuto principalmente al numero dei tamponi eseguiti (1.252), circa la metà rispetto alla media degli ultimi tempi.

I comuni coinvolti: Bomporto 3, Camposanto 2, Carpi 28, Castelfranco E. 14, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 9, Formigine 2,Maranello 3, Medolla 2, Mirandola 3, Modena 31, Nonantola 12, Novi 2, Pavullo 2, Polinago 2, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 3, Sassuolo 5, Soliera 5, Spilamberto 6, Vignola 3. Fuori provincia 7.

Si registrano purtroppo 4 ulteriori decessi: una 95enne di Maranello, una 97enne di Bomporto, un 78enne di Ravarino e un 75enne di Vignola. Nelle ultime due settimane il numero dei decessi ha subito un calo abbastanza stabile, ma ad oggi le vittime sono 1.228 in provncia.

I ricoveri nelle ultime 24 ore sono stati 10, nessuno in Terapia Intensiva. In totale sono ricoverate 246 persone, 49 delel quali in condizioni più gravi.

Si aggiungono poi 180 nuovi guariti, dato che fa scendere dopo alcuni giorni il conto dei casi attivi, seppur in modo minimo. I guariti sono in totale 34.753 a fronte di 40.254 contagiati. I casi attivi sono ad oggi 4.181.

Nella giornata di ieri – 6 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 897. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 41.150 dosi di vaccino, di cui 19.497 seconde dosi.