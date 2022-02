Contagio costante, 913 casi nel modenese. Altri 28 ricoveri

In provincia di Modena si contano 913 nuovi positivi, in linea con le giornate precedenti. I sintomatici sono 104, gli asintomatici sono 809.

Coinvolti ancora tutti i comuni, tranne uno (Riolunato): Bastiglia 4, Bomporto 13, Campogalliano 15, Camposanto 3, Carpi 99, Castelfranco E. 47, Castelnuovo R. 12, Castelvetro 16, Cavezzo 4, Concordia 7, Fanano 2, Finale Emilia 13, Fiorano M. 26, Fiumalbo 1, Formigine 34, Frassinoro 1, Guiglia 3, Lama Mocogno 5, Maranello 30, Marano 9, Medolla 10, Mirandola 50, Modena 218, Montecreto 3, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 16, Novi 12, Palagano 9, Pavullo 23, Pievepelago 1, Polinago, Prignano 5, Ravarino 10, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 13, San Possidonio 3, San Prospero 12, Sassuolo 43, Savignano S/P 10, Serramazzoni 6, Sestola 2, Soliera 18, Spilamberto 15, Vignola 20, Zocca 3, Fuori provincia 55

Purtroppo sono registrati nel bollettino regionale cinque decessi un 93enne, una 92enne e una 80enne di Modena, un 87enne do Formigine e una 70enne di Nonantola.

In risalita oggi i ricoveri ospedalieri, che sono stati 28, nessuno in condizioni tali da attivare la Terapia Intensiva. I ricoverati restano circa 400 in provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.588.362 dosi di vaccino, di cui 593.819 prime dosi, 558.226 seconde dosi e 436.317 dosi aggiuntive (addizionali e booster).