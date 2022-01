Contagio, oggi ben 3.045 nuovi casi di covid nel modenese

Sono ben 3.045 i nuovi casi di coronavirus emersi nelel ultime ore in provincia di Modena. Di questi 384 sono sintomatici: una percentuale molto bassa, in linea con il dato delle ultime settimane.

Tuttavia per un problema di rilevamento dati l’Usl di Modena non è riuscita a caricare le cifre sul sistema regionale. I dati specifici verranno recuperati nei prossimi giorni. Non sono stati comunicati neppure i dati sui ricoveri.

Purtroppo ci sono invece i dati sui decessi, che sono due: un uomo di 77 anni residente a Soliera e uno di 87 anni di Modena.