Contagio, un decesso e 10 nuovi casi oggi nel modenese

In provincia di Modena, su 10 nuovi positivi emersi oggi, 7 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio.

I comuni coinvolti: Fiorano M. 1, Formigine 1, Medolla 1, Modena 3, Sassuolo 2, Soliera 1. Fuori provincia 1.

Si registra purtroppo un decesso in provincia, quello di una 81enne di Montecreto. Le vittime salgono a 1.798

Due i ricoveri giornalieri, uno dei quli direttamente in Terapia intensiva. Il totale dei ricoverati è prossimo a 50 pazienti.

Si aggiungono 49 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63023. Corca 750 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 441312 dosi di vaccino, di cui 292036 prime dosi e 149276 seconde dosi.