Covid, quasi 300 contagi e un decesso oggi nel modenese

In provincia di Modena si conferma anche oggi un numero piuttosto significativo di nuovi contagi, in controtendenza con il calo delle ultime settimane. Oggi sono stati refertati su 298 nuovi positivi: i sintomatici sono 68, 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 227 è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I casi di oggi per comune di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 24, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 9, Cavezzo 3, Concordia 3, Finale Emilia 6, Fiorano M. 12, Formigine 13, Guiglia 1, Lama Mocogno 2, Maranello 7, Medolla 5, Mirandola 6, Modena 90, Montese 3, Nonantola 4, Novi 5, Palagano 3, Pavullo 5, Polinago 2, Prignano 2, Ravarino 2, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 19, Savignano S/P 3, Serramazzoni 4, Soliera 8, Spilamberto 3, Vignola 7, Zocca 4. Fuori provincia 18.

E' stato registrato un decesso, quello di un 79enne residente nel capoluogo.

I ricoveri ospedalieri nelle ultime ore sono stati 6, due dei quali in condizioni più gravi.