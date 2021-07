Covid, 15 casi nel modenese. Sono 15 anche i pazienti ancora ricoverati

In provincia di Modena salgono a 15 i nuovi positivi gionalieri. Fra questi 11 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio, per 1 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Finale Emilia 3, Maranello 2, Marano 2, Mirandola 1, Modena 3, Pavullo 1, Sassuolo 1, Spilamberto 1, Fuori provincia 1.

Non si registrano nè decessi nè ricoveri. Al momenti restano ricoverati 15 pazienti in tutta la provincia. Di questi, 13 sono in degenza ordinaria, tutti al Policlinico. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 2, tutti al Policlinico.

Si aggiungono 19 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63797. I casi attivi sono poco meno di 300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 621.710 dosi di vaccino, di cui 379.570 prime dosi e 242.140 seconde dosi.