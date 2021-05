Contagi, 98 casi nel modenese. Sei ricoveri e due decessi

In provincia di Modena sono 98 i nuovi positivi al covid individuati oggi. Fra di loro 59 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 35 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati dai casi oderni: Bomporto 2, Carpi 11, Castelfranco E. 6, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Fanano 1, Fiorano M. 2, Formigine 2, Maranello 2, Marano 2, Mirandola 5, Modena 29, Montese 1, Nonantola 1, Novi 1, Pavullo 11, Ravarino 1, San Felice S/P 2, Sassuolo 3, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 6, Zocca 1. Fuori provincia 2.

Si registrano purtroppo 2 decessi: quello di un sassolese di 59 anni e quello di un serramazzonese di 80. Sono 1.749 i decessi totali in provincia. Stabili ancehe i ricoveri, che sono stati 6 nelle ultime ore. Cala invece il totale dei ricoverati.

Si aggiungono poi 152 nuovi guariti (su quasi 5.000 regionali). Ad oggi i guariti complessivi sono 58.884. Meno di 3.400 i casi attivi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 294.194 dosi di vaccino, di cui 190.486 prime dosi e 103.708 seconde dosi.