Contagi ancora in calo nel modenese, oggi 14 ricoveri

In provincia di Modena si contano oggi 374 nuovi positivi al covid, a conferma del calo che si è registrato nell'ultimo periodo. Fr ai nuovi casi 97 sono di persoen che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati con test per categoria a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 273 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per comune di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 5, Campogalliano 3, Camposanto 1, Carpi 26, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 11, Cavezzo 2, Concordia 4, Fanano 3, Finale Emilia 13, Fiorano M. 11, Fiumalbo 5, Formigine 27, Frassinoro 1, Guiglia 1, Lama Mocogno 0, Maranello 10, Marano 3, Medolla 2, Mirandola 8, Modena 98, Montecreto 1, Montefiorino 2, Montese 0, Nonantola 9, Novi 4, Palagano 2, Pavullo 4, Pievepelago 2, Polinago 0, Prignano 3, Ravarino 4, Riolunato 1, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 6, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 20, Savignano S/P 7, Serramazzoni 6, Sestola 3, Soliera 11, Spilamberto 7, Vignola 11, Zocca 2. Fuori provincia 8.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 14 persone, una delle quali direttamente in Terapia Intensiva/subintensiva. Nessun decesso.