Covid, 414 casi su duemila tamponi nel modenese. I ricoverati sono 484

In provincia di Modena sono stati eseguiti ieri 1.999 tamponi, dai quali sono emersi 414 nuovi positivi. Una percentuale sempre piuttosto elevata. Fra i nuovi casi 320 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 48 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 22 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; per 17 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi per ciascun comune: Bomporto 4, Campogalliano 10, Camposanto 2, Carpi 32, Castelfranco E. 29, Castelnuovo R. 24, Castelvetro 7, Cavezzo 1, Fanano 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 8, Formigine 14, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 11, Marano 9, Medolla 5, Mirandola 7, Modena 88, Montese 19, Nonantola 8, Novi 6, Pavullo 14, Prignano 1, Polinago 5, Ravarino 1, Riolunato 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 8, Savignano S/P 9, Serramazzoni 2, Sestola 1, Soliera 5, Spilamberto 23, Vignola 23, Zocca 3. Fuori provincia 11.

Salgono a 1.443 le vittime accertate in questo anno di pandemia. Oggi si sommano tre decessi: quello di un 79enne di Vignola, quello di un 89enne di Modena e quello di una 92enne di Guiglia.

I ricoveri delle ultime ore sono stati 17, 5 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. In totale sono 484 le persone ricoverate nelle strutture provinciali.

Appena 42 i guariti di oggi, per un totale di 39.951 persone che hanno superato la malattia a fronte di 49.716 contagi. I casi attivi salgono ulteriormente: oggi sono circa 8.350.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 80070 dosi di vaccino, di cui 56.157 prime dosi e 23.913 seconde dosi.