Contagi, 456 nel modenese. Aumentano sempre i ricoveri

Su 3.075 tamponi refertati, sono 456 i nuovi casi di covid rilevati oggi in provincia di Modena. Un calo sensibile rispetto ai 639 di ieri, che restano un picco isolato. Cresce però in proporzione il numero dei sintomatici, che oggi sono 266. Fra di loro sono 33 i pazienti ricoverati, di cui 4 in Terapia Intensiva, per un totale (dati della Provincia) di 452 posti letto occupati, di cui 57 di Terapia Intensiva. Il dato dell'incremento dei ricoveri resta problematico per la rete ospedaliera modenese.

Oltre ai pazienti testati in presnwza di sintomi, 120 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologi-ci e per 55 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Comuni di residenza dei nuovi casi: Bastiglia 5, Bomporto 3, Campogalliano 2, Camposanto 2, Carpi 28, Castelfranco E. 28, Castelnuovo R. 14, Castelvetro 13, Cavezzo 3, Concordia 4, Finale Emilia 7, Fiorano M. 6, Formigine 24, Guiglia 4, Lama Mocogno, Maranello 13, Marano 6, Medolla 5, Mirandola 6, Modena 136, Montefiorino 3, Nonantola 11, Novi 3, Pavullo 4, Pievepelago 2, Prignano 2, Ravarino 4, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 24, Savignano S/P 10, Serramazzoni 3, Sestola 2, Soliera 3, Spilamberto 11, Vignola 41. Fuori provincia 17.

Le guarigioni di oggi sono ben 221, per un totale di 5.53 persone guarite. I casi attivi sono invece 5.829.

Si registrano purtroppo tre decessi inseriti nel bollettino regionale: una sassolese di 87 anni, un suo concittadino di 88 e un modenese di 90 anni. Le vittime sono così 555.