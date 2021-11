Contagio, 34 casi nel modenese. I ricoverati restano stabili

In provincia di Modena sono 31 i nuovi positivi al covid emersi oggi. Fra di loro 14 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 9 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 8 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati oggi: Carpi 1, Castelfranco E. 1, Castelvetro 1, Fanano 2, Finale Emilia 2, Formigine 2, Maranello 2, Medolla 1, Mirandola 3, Modena 6, San Possidonio 1, San Prospero 3, Sassuolo 1, Soliera 3. Fuori provincia 2.

Oggi di registra un decesso, quello di un 90enne di concordia sulla Secchia. Sono invece 2 i nuvi ricoveri ospedalieri: a ieri i pazienti ospedalizzati in provincia erano 32.

Si aggiungono poi 11 nuovi guariti, con i casi attivi che sono saliti sopra quota 800. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.626

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.109.584dosi, di cui 551.151 prime dosi e 523.165 seconde dosi e 35.268 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 7838 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 557 sono risultati positivi. Si tratta di 498 studenti e 59 operatori scolastici.

Dal 2 all’8 novembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 36. 16 le classi sottoposte a quarantena, di cui 1 nei servizi educativi 0-3, 1 nella scuola dell’infanzia, 8 nella scuola primaria, 5 nella scuola secondaria di primo grado, 1 nella scuola secondaria di secondo grado.