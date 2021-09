Contagio, 94 casi a Modena. I ricoverati sono in lieve calo

In provincia di Modena, dopo una giornata di numeri molto bassi, i nuovi positivi al covid risalgono di altri 94 casi. Fra questi 63 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 20 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 2 tramite test per le categorie più a rischio; per 9 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Camposanto 1, Carpi 18, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Cavezzo 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Guiglia 1, Medolla 2, Mirandola 1, Modena 18, Novi 2, Pavullo 15, Pievepelago 1, Ravarino 1, San Felice S/P 1, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 2, Savignano S/P 2, Serramazzoni 3, Vignola 8. Fuori provincia 3.

Oggi si contano tre nuovi ricoveri, di cui uno in Terapia Intensiva. Nel complesso i ricoverati sono in leggero calo: a ieri erano 62, fra i quali 19 in condizioni più gravi. Fra questi rientrano però anche 10 pazienti ricoverati per altri motivi e trovati positivi al momento del tampone di accesso in ospedale.

Si aggiungono 96 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67068. I casi attivi sono circa 1.450.

A ieri sono state somministrate complessivamente 954.189 dosi di vaccino, di cui 514.158

prime dosi e 440.031 seconde dosi.