Covid, nel modenese 54 nuovi casi di positività e 4 ricoveri

In provincia di Modena sono 54 i nuovi positivi al covid emersi nelle ultime 24 ore. Fra questi 39 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono stati individuati con i test per categoria; 1 è stato individuato con il test per ricovero; per 2 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

Anche con numeri più contenuti delle scorse settimane, il contagio resta territorialmente piuttosto diffuso. Questi i comuni interessati: Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 1, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 2, Cavezzo 1, Concordia 2, Fiorano M. 2, Fiumalbo 2, Formigine 1, Lama Mocogno 1, Medolla 1, Modena 22, Nonantola 1, Pavullo 2, Ravarino 1, Sassuolo 2, Serramazzoni 1, Spilamberto 2, Vignola 3, Fuori provincia 1

Nelle ultime ore vi sono stati 4 ricoveri. Poco più di 50 in totale i pazienti ricoverati, di cui 48 al Policlinico di Modena, 4 dei quali tra terapia intensiva e subintensiva. 29 pazienti sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 13 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

L’età media dei pazienti ricoverati attualmente per le conseguenze del COVID-19 è 67 anni. L’età dei pazienti ricoverati col ciclo vaccinale completo è 77 anni. La media di età dei non vaccinati è circa 62 anni. Tra i 4 pazienti ricoverati in terapia intensiva e terapia intensiva, l’età media dei ricoverati non vaccinati è 49 anni. L’unica paziente vaccinata ha 82 anni e una condizione preesistente di forte fragilità.

Il bollettino regionale riporta il decesso di un 73enne.

Si aggiungono 74 nuovi guariti e i casi attivi scendono ancora, sotto quota 900. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.017

Sono state somministrate complessivamente 1.028.657 dosi di vaccino, di cui 533.503 prime dosi e 494.863 seconde dosi.