Contagio, a Modena 284 positivi e 15 nuovi ricoveri

Sono 284 i nuovi positivi al Covid-19 registrati oggi in provincia di Modena, in una giornata festiva (quella di ieri) che ha visto un numero esiguo di tamponi refertati. Fra i nuovi casi 170 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 51 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 10 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici e per 41 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 9, Camposanto 5, Carpi 17, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 6, Cavezzo 5, Concordia 6, Finale Emilia 6, Fiorano M. 5, Formigine 21, Guiglia 1, Maranello 8, Marano 1, Medolla 6, Mirandola 11, Modena 78, Montefiorino 2, Nonantola 5, Novi 3, Pavullo 3, Polinago 1, Prignano 3, Ravarino 3, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Possidonio 1, Sassuolo 28, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 4, Spilamberto 4, Vignola 14, Zocca 2. Fuori provincia 4.

I ricoveri sono stati 15, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. I numeri delle persone ospedalizzate continuano a salire. Ieri il personale medico e sanitario ha anche dovuto fare i conti con i 22 pazienti di Terapia Intensiva che hanno dovuto lasciare i letti dell'Hub del Policlinico a seguito delle infiltrazioni causate dalla grandine.

I guariti tra ieri e oggi sono stati 194, per un totale di 22.795 che hanno superato l'infezione a fronte di 29.907 contagiati.

Si registrano purtroppo altri 6 decessi: un 87enne di Finale Emilia, un 85enne di Carpi, un 70enne di Castelnuovo Rangone, una 97enne di Castelfranco Emilia, una 94enne di Miranddola e un 72enne di Concordia sulla Secchia. Le vittime della pandemia nel modenese salgono così a 890.