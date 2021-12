Contagio, 1.057 nuovi casi a Modena. Ben 16 ricoveri nelle ultime ore

In provincia di Modena si sfora quota jmille: sono 1.057 i nuovi positivi al covid, ma di questi solo 285 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 68 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 33 tramite screening sierologico; 12 attraverso i test per le categorie più a rischio e 1 tramite test pre-ricovero; per 658 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi odierni per ciascun comune: Bastiglia 4, Bomporto 4, Campogalliano 10, Camposanto 3, Carpi 20, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 42, Castelvetro 28, Cavezzo 2, Concordia 2, Finale Emilia 10, Fiorano M. 27, Formigine 110, Frassinoro 5, Guiglia 3, Lama Mocogno 5, Maranello 26, Marano 7, Medolla 2, Mirandola 14, Modena 397, Montecreto, Montefiorino 5, Montese 6, Nonantola 11, Novi 1, Palagano 5, Pavullo 8, Pievepelago 1, Polinago 1, Prignano 7, Ravarino 8, Riolunato 1, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 8, San Possidonio 2, San Prospero 6, Sassuolo 86, Savignano S/P 13, Serramazzoni 7, Soliera 10, Spilamberto 23, Vignola 38, Zocca 5, Fuori provincia 68.

Aumentano in modo considerevole i ricoveri: sono stati ben 16 nelle utlime ore, 3 dei quali in Terapia Intensiva.

Il punto di riferimento principale per i ricoveri resta l'Aazienda Ospedaliero Universitaria. Ad oggi, sono presenti in 132 pazienti con riscontro di tampone positivo, di cui: 111 ricoverati in degenza ordinaria (83 al Policlinico, 28 a Baggiovara), 8 in terapia semintensiva e 12 in terapia intensiva (tutti al Policlinico).

Dei 132 pazienti, 116 sono ricoverati per le conseguenze del Covid-19, mentre i restanti 16 per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. Tra questi 116 il 58% non è vaccinato. L’età media dei 116 ricoverati per COVID è 65 anni, quella dei vaccinati è 70 anni quella dei non vaccinati è 62 anni. Dei 21 pazienti ricoverati tra terapia intensiva e semi-intensiva, 15 non sono vaccinati.

Un anno fa, 30 dicembre 2020, i ricoverati erano: 248 totali 189 in ordinaria e 59 tra intensiva e semi intensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.329.546 dosi di vaccino, di cui 570.558 prime dosi, 536.053 seconde dosi e 222.935 dosi aggiuntive (addizionali e booster).