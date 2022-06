Coronavirus, oggi dati incompleti. Problemi tecnici in Regione

Per un disguido del sistema informatico regionale oggi non è stato possibile acquisire in maniera completa il dato relativo ai nuovi casi positivi. Trattasi di circa 1.300 contagi mancanti nel conteggio odierno che verranno recuperati nella giornata di domani. Per questo motivo oggi il bollettino esce in maniera incompleta.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 11.405 tamponi, di cui 6.775 molecolari e 4.630 test antigenici rapidi.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 25 (3 in meno rispetto a ieri, -10,7%), l’età media è di 63,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 745 (-58 rispetto a ieri, -7,2%), età media 76 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato rispetto a ieri); 3 a Modena (-1); 11 a Bologna (-1); 2 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (-1); 1 a Ravenna (invariato); 2 a Cesena (invariato) e 1 a Rimini (invariato rispetto a ieri).

Nessun ricovero a Piacenza (invariato rispetto a ieri), Reggio Emilia (invariato) e Forlì (invariato).

Purtroppo, si registrano 4 decessi:

1 in provincia di Piacenza (un uomo di 95 anni)

2 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 95 e un uomo di 85 anni)

1 in provincia di Modena (un uomo di 80 anni)

Non si registrano decessi nelle province di Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e nel Circondario Imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.952.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.532.430 dosi; sul totale sono 3.792.350 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.903.733.