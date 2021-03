Coronavirus, il calo della curva si fa più tangibile: in regione 2.118 nuovi positivi

Oltre 19mila i tamponi fatti. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva, non negli altri reparti. L'età media nei nuovi positivi è di 41,9 anni. 44 decessi. Vaccinazioni: 688 mila dosi somministrate