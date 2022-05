Coronavirus, prosegue regolare il calo dei ricoverati in Emilia-Romagna

Oggi 1.483 nuovi positivi su 12.770 tamponi effettuati. Calano i ricoveri nei reparti Covid (-21), in lieve aumento nelle terapie intensive (+1). 6 i decessi. Ciclo vaccinale completato per il 94,4% degli over 12