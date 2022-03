Coronavirus, in regione i casi attivi continuano ad aumentare. Età media 43,5 anni

Oggi 4.620 nuovi positivi. Più di 3.400 i guariti. Stabili i ricoveri in terapia intensiva (-1), aumentano negli altri reparti Covid (+20). Cinque i decessi. Vaccinazioni: ciclo completo per il 93,9% degli over 12