Coronavirus, i ricoveri in regione calano del -5,6%

1.671 nuovi casi su 21.219 tamponi fatti. Oltre 2.100 guariti e 443 casi attivi in meno. L’età media dei nuovi positivi è di 45,2 anni. Nove i decessi. Vaccinazioni: ciclo completo per il 93,6% degli over 12